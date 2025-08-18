В Азербайджане за год зарегистрировано около 10,4 тыс. разводов в бездетных семьях

14:55

Число официально зарегистрированных разводов в семьях с детьми до 18 лет в Азербайджане в 2024 году составило 21 384.

Как сообщает Report, в 2023 году данный показатель составил 21 688.

Согласно информации, в прошлом году в стране зарегистрировано 10 364 развода среди бездетных семей. Количество семей с одним ребенком, брак которых был официально расторгнут, составило 4 368, а 6 652 развода пришлось на семьи с двумя и более детьми.

В результате развода 19 632 ребенка остались с одним из родителей.

Общее число детей на 100 разводов в прошлом году составило 178. Данный показатель остался неизменным по сравнению с 2023 годом.

