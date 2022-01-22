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В Азербайджане за год 114 детей переданы на усыновление

В Азербайджане за год 114 детей переданы на усыновление В течение прошлого года в Азербайджане были усыновлены 114 детей, в том числе 58 девочек и 56 мальчиков.
Социальная защита
22 января 2022 г. 14:58
В Азербайджане за год 114 детей переданы на усыновление

В течение прошлого года в Азербайджане были усыновлены 114 детей, в том числе 58 девочек и 56 мальчиков.

Как сообщили Report в Министерстве труда и социальной защиты населения, в прошлом году были продолжены реинтеграционные меры, в результате которых за последний год из государственных детских учреждений в семьи были возвращены 89 детей.

На основании соответствующего указа президента Ильхама Алиева, с 1 ноября 2019 года управление в сфере усыновления возложено на Министерство труда и социальной защиты населения. С тех пор было усыновлено 147 детей (73 мальчика, 74 девочки).

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