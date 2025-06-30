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В Азербайджане за 5 месяцев 64 ребенка возвращены в семьи

В Азербайджане за 5 месяцев 64 ребенка возвращены в семьи В Азербайджане за 5 месяцев 64 ребенка возвращены в семьи
Социальная защита
30 июня 2025 г. 12:08
В Азербайджане за 5 месяцев 64 ребенка возвращены в семьи

В январе-мае текущего года в Азербайджане 64 ребенка возвращены из государственных детских учреждений в свои семьи.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель правления Агентства социальных услуг Вугар Бейбутов на пресс-конференции.

По его словам, за последние пять лет в учреждения попали 677 детей (359 мальчиков и 318 девочек).

"В этом году также предотвращена отправка 100 детей в соответствующие ​​учреждения, а с 1 ноября 2022 года по настоящее время - 658 детей. Всего за последние пять лет из учреждений в семьи возвращены 728 детей", - сказал он.

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Версия на азербайджанском языке Bu ilin yanvar-may aylarında 64 uşaq müəssisələrdən ailələrinə qaytarılıb

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