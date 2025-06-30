В Азербайджане за 5 месяцев 64 ребенка возвращены в семьи

В январе-мае текущего года в Азербайджане 64 ребенка возвращены из государственных детских учреждений в свои семьи.
Как сообщает Report, об этом заявил председатель правления Агентства социальных услуг Вугар Бейбутов на пресс-конференции.
По его словам, за последние пять лет в учреждения попали 677 детей (359 мальчиков и 318 девочек).
"В этом году также предотвращена отправка 100 детей в соответствующие учреждения, а с 1 ноября 2022 года по настоящее время - 658 детей. Всего за последние пять лет из учреждений в семьи возвращены 728 детей", - сказал он.