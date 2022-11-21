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В Азербайджане за 10 месяцев на выплату пенсий направлено более 4 млрд манатов

В Азербайджане за 10 месяцев на выплату пенсий направлено более 4 млрд манатов С января по октябрь текущего года на выплату пенсий направлено более 4 млрд 114 млн манатов, что на 7% или 270 млн манатов больше по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года.
Социальная защита
21 ноября 2022 г. 12:53
В Азербайджане за 10 месяцев на выплату пенсий направлено более 4 млрд манатов

С января по октябрь текущего года на выплату пенсий направлено более 4 млрд 114 млн манатов, что на 7% или 270 млн манатов больше по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года.

Об этом Report сообщили в Министерстве труда и социальной защиты населения.

Отметим, что с начала 2022 года в рамках нового пакета социальных реформ минимальная пенсия была увеличена на 20% - до 240 манатов.

Помимо этого, с начала 2022 года пенсионерам выплачивается материальная помощь в размере 200 манатов (по 50 манатов каждый квартал), а трудовым пенсионерам, получающим надбавки за выслугу лет, - ежемесячная материальная помощь в размере 10% от их пенсии. На эти цели, охватывающие 1,2 млн человек, дополнительно выделено 440 млн манатов.

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Версия на азербайджанском языке Bu il pensiyaların ödənişinə xərclənən vəsait açıqlanıb

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