О нас
Report Georgia
Аудио новости

В Азербайджане выявлено 955 случаев нарушения трудового законодательства за 2020 год

В Азербайджане выявлено 955 случаев нарушения трудового законодательства за 2020 год Для устранения выявленных правонарушений Службой были приняты меры в соответствии с законодательством
Социальная защита
28 января 2021 г. 11:22
В Азербайджане выявлено 955 случаев нарушения трудового законодательства за 2020 год
0 : 00
0 : 00

В прошлом году в Государственную службу инспекции труда при Министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана поступило 10 102 обращения граждан в форме заявлений.

Как сообщили Report в министерстве, граждане в основном обращались в связи с трудовыми отношениями в сферах переработки, строительства, оптовой и розничной торговли, ремонта автомобилей, общественного питания и т. д.

В ходе рассмотрения обращений в 955 случаях был выявлен факт невыполнения требований трудового законодательства. Для устранения выявленных правонарушений Службой были приняты меры в соответствии с законодательством, также работодателям была предоставлена подробная информация о требованиях трудового законодательства по тем или иным вопросам.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Ötən il əmək qanunvericiliyi 955 dəfə pozulub

Новости партнеров

Другие новости из категории

Министр: На сегодняшний день социальной опекой охвачены семьи 12 тысяч шехидов и инвалидов войны
Министр: На сегодняшний день социальной опекой охвачены семьи 12 тысяч шехидов и инвалидов войны
26 января 2021 г. 07:41
В Баку прошла встреча с блокадниками Ленинграда
В Баку прошла встреча с блокадниками Ленинграда
26 января 2021 г. 03:18
Возвращенные из Ирака в Азербайджан около 100 детей поставлены на госучет
Возвращенные из Ирака в Азербайджан около 100 детей поставлены на госучет
25 января 2021 г. 12:32
Сегодня открываются парикмахерские и салоны красоты
Сегодня открываются парикмахерские и салоны красоты
25 января 2021 г. 00:07
Ветеранам Отечественной войны предоставят президентскую пенсию и льготы
Ветеранам Отечественной войны предоставят президентскую пенсию и льготы
24 января 2021 г. 13:39
Статистика новорожденных в Азербайджане в прошлом году
Статистика новорожденных в Азербайджане в прошлом году
21 января 2021 г. 09:49
Кабмин о единовременной выплате в размере 190 манатов
Кабмин о единовременной выплате в размере 190 манатов
19 января 2021 г. 18:43
Минтруда: Членам семей 2 778 шехидов назначены соцпособия
Минтруда: Членам семей 2 778 шехидов назначены соцпособия
19 января 2021 г. 12:51
До конца года численность центров DOST достигнет семи
До конца года численность центров DOST достигнет семи
18 января 2021 г. 17:08
Замминистра: Семьям 2 650 шехидов назначены социальные выплаты
Замминистра: Семьям 2 650 шехидов назначены социальные выплаты
18 января 2021 г. 12:39

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi