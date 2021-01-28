В Азербайджане выявлено 955 случаев нарушения трудового законодательства за 2020 год

Для устранения выявленных правонарушений Службой были приняты меры в соответствии с законодательством

В прошлом году в Государственную службу инспекции труда при Министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана поступило 10 102 обращения граждан в форме заявлений.

Как сообщили Report в министерстве, граждане в основном обращались в связи с трудовыми отношениями в сферах переработки, строительства, оптовой и розничной торговли, ремонта автомобилей, общественного питания и т. д.

В ходе рассмотрения обращений в 955 случаях был выявлен факт невыполнения требований трудового законодательства. Для устранения выявленных правонарушений Службой были приняты меры в соответствии с законодательством, также работодателям была предоставлена подробная информация о требованиях трудового законодательства по тем или иным вопросам.