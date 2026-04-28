    В Азербайджане выявили более 1,6 тыс. случаев нелегальной занятости на стройках

    Центр мониторинга трудовых отношений при "ASAN xidmət" за последние 9 лет выявил 1 677 случаев привлечения работников без оформления трудового договора на строительных объектах.

    Как сообщает Report, результаты получены по итогам мониторингов, проведенных центром с начала его деятельности - с 28 апреля 2017 года.

    За этот период сотрудники центра провели 380 выездных проверок, в ходе которых нарушения выявлены у 555 юридических и физических лиц.

    При этом у 51 работодателя зафиксированы случаи одновременного привлечения к работе 10 и более человек без трудовых договоров. По выявленным фактам применены штрафы и финансовые санкции на общую сумму 2 526 700 манатов.

    В центре также подчеркнули, что в целом уровень неформальной занятости в строительстве многоквартирных домов за последние годы снизился более чем в четыре раза.

    Tikinti obyektlərində 1 677 nəfərin əmək müqaviləsi olmadan işlədiyi müəyyən olunub

    Последние новости

    17:27

    Вучич: Любое заявление толкает нефтяные цены вверх, лучше бы никто ничего не говорил

    Другие страны
    17:26

    ЕБРР намерен оценить возможности финансирования проектов BESS в Азербайджане

    Энергетика
    17:25

    Ильхам Алиев утвердил новые правила финансирования в сфере культуры

    Внутренняя политика
    17:21
    Видео

    Число погибших при пожаре в Москве выросло до восьми - ОБНОВЛЕНО-2

    Другие страны
    17:12
    Фото

    В Баку при поддержке УЕФА прошел семинар по защите прав детей

    Футбол
    17:10

    Роберт Абела объявил досрочные выборы на Мальте на фоне эскалации на Ближнем Востоке

    Другие страны
    17:08

    Рэнкинг страховых компаний Азербайджана по объему страховых выплат (январь-март, 2026 г.)

    Финансы
    17:07

    Рэнкинг страховых компаний Азербайджана по объему страховых премий (январь-март, 2026)

    Финансы
    17:04

    Сборная Азербайджана по мини-футболу возглавила мировой рейтинг

    Футбол
    Лента новостей