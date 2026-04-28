В Азербайджане выявили более 1,6 тыс. случаев нелегальной занятости на стройках

Центр мониторинга трудовых отношений при "ASAN xidmət" за последние 9 лет выявил 1 677 случаев привлечения работников без оформления трудового договора на строительных объектах.

Как сообщает Report, результаты получены по итогам мониторингов, проведенных центром с начала его деятельности - с 28 апреля 2017 года.

За этот период сотрудники центра провели 380 выездных проверок, в ходе которых нарушения выявлены у 555 юридических и физических лиц.

При этом у 51 работодателя зафиксированы случаи одновременного привлечения к работе 10 и более человек без трудовых договоров. По выявленным фактам применены штрафы и финансовые санкции на общую сумму 2 526 700 манатов.

В центре также подчеркнули, что в целом уровень неформальной занятости в строительстве многоквартирных домов за последние годы снизился более чем в четыре раза.