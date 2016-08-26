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    В Азербайджане выросло количество женщин, получивших водительские права

    За последние пять лет этот показатель увеличился с 4 до 5,9%

    Баку. 26 августа. REPORT.AZ/ В Азербайджане за последние пять лет количество женщин, получивших водительские права, выросло с 4 до 5,9%.

    Как сообщает Report со ссылкой на Госкомстат, в прошлом году из 144 672 человек, получивших водительские права, число женщин было равно 8521 (5,9%).

    В 2010 году права получили 5650 женщин.

    Самое большое количество водительских прав слабому полу выдано в 2013 году - 11 166 единиц.

    В этом же году водительские права получило наибольшее количество мужчин - 237 231 человек. 

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