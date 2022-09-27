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В Азербайджане выплачены все пенсии и пособия за сентябрь

В Азербайджане выплачены все пенсии и пособия за сентябрь Государственный фонд социальной защиты при Министерстве труда и социальной защиты населения выплатил все пособия, пенсии и адресную государственную социальную помощь за сентябрь текущего года.
Социальная защита
27 сентября 2022 г. 18:05
В Азербайджане выплачены все пенсии и пособия за сентябрь

Государственный фонд социальной защиты при Министерстве труда и социальной защиты населения выплатил все пособия, пенсии и адресную государственную социальную помощь за сентябрь текущего года.

Как сообщили Report в министерстве, граждане могут получать свои социальные выплаты в банкоматах соответствующих банков по выданным им картам.

8 сентября были выплачены пенсии по городам Баку и Сумгайыт, а также по Абшеронскому району, а 15 сентября - по другим регионам нашей страны (в том числе лицам, вышедшим на пенсию на льготных условиях).

Таким образом завершены социальные выплаты за сентябрь по всем видам социального обеспечения.

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Версия на азербайджанском языке Sentyabr ayının müavinət, təqaüd, ünvanlı yardımları ödənilib

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