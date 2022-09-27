В Азербайджане выплачены все пенсии и пособия за сентябрь

Государственный фонд социальной защиты при Министерстве труда и социальной защиты населения выплатил все пособия, пенсии и адресную государственную социальную помощь за сентябрь текущего года.

Государственный фонд социальной защиты при Министерстве труда и социальной защиты населения выплатил все пособия, пенсии и адресную государственную социальную помощь за сентябрь текущего года.

Как сообщили Report в министерстве, граждане могут получать свои социальные выплаты в банкоматах соответствующих банков по выданным им картам.

8 сентября были выплачены пенсии по городам Баку и Сумгайыт, а также по Абшеронскому району, а 15 сентября - по другим регионам нашей страны (в том числе лицам, вышедшим на пенсию на льготных условиях).

Таким образом завершены социальные выплаты за сентябрь по всем видам социального обеспечения.