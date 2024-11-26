О нас

В Азербайджане выплачены пособия, пенсии и адресная соцпомощь за ноябрь

В Азербайджане выплачены пособия, пенсии и адресная соцпомощь за ноябрь Государственный фонд социальной защиты при Министерстве труда и социальной защиты населения сегодня завершил выплату пособий, пенсий и адресной государственной социальной помощи за ноябрь.
Социальная защита
26 ноября 2024 г. 18:45
В Азербайджане выплачены пособия, пенсии и адресная соцпомощь за ноябрь

Государственный фонд социальной защиты при Министерстве труда и социальной защиты населения сегодня завершил выплату пособий, пенсий и адресной государственной социальной помощи за ноябрь.

Как сообщает Report со ссылкой на министерство, 7 ноября были выплачены пенсии по городам Баку, Сумгайыту и Абшеронскому району, а 23 ноября - по регионам, а также лицам, получающим пенсии на льготных условиях.

Таким образом, завершена выплата всех пенсий, пособий и адресной государственной социальной помощи за ноябрь.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Noyabr ayı üzrə müavinət, təqaüd və ünvanlı yardımlar ödənilib

Самое читаемое

Глава ГКНБ: Пресечены две попытки покушения на президента Кыргызстана
Глава ГКНБ: Пресечены две попытки покушения на президента Кыргызстана
20 ноября 2024 г. 15:57
Глава МИД Ирана выразил протест Франции из-за новых санкций Европы против Тегерана
Глава МИД Ирана выразил протест Франции из-за новых санкций Европы против Тегерана
20 ноября 2024 г. 15:39
Житель Тебриза - этнический азербайджанец был избит в Армении
ВидеоЖитель Тебриза - этнический азербайджанец был избит в Армении
22 ноября 2024 г. 10:08
Маманбий Омаров: Узбекистан привержен международным обязательствам по защите климата
Маманбий Омаров: Узбекистан привержен международным обязательствам по защите климата
20 ноября 2024 г. 13:11
Украина ожидает реакции Запада на использование РФ межконтинентальной баллистической ракеты
Украина ожидает реакции Запада на использование РФ межконтинентальной баллистической ракеты
21 ноября 2024 г. 15:58
В Азербайджане похолодает, пройдут ливни, выпадет снег
В Азербайджане похолодает, пройдут ливни, выпадет снег
23 ноября 2024 г. 15:48
МИД: Азербайджан представил в Гаагский суд материалы против Армении за незаконное использование энергетических ресурсов
МИД: Азербайджан представил в Гаагский суд материалы против Армении за незаконное использование энергетических ресурсов
20 ноября 2024 г. 10:19
Haber Global: Франция пытается сорвать COP29 через провокации
Haber Global: Франция пытается сорвать COP29 через провокации
20 ноября 2024 г. 16:51
Эрдоган: Турция продолжит действовать в Сирии с учетом интересов нацбезопасности
Эрдоган: Турция продолжит действовать в Сирии с учетом интересов нацбезопасности
20 ноября 2024 г. 15:01
Завтра в Баку ожидается дождь, в ряде районов выпадет снег
Завтра в Баку ожидается дождь, в ряде районов выпадет снег
24 ноября 2024 г. 12:26

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi