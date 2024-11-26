В Азербайджане выплачены пособия, пенсии и адресная соцпомощь за ноябрь

Государственный фонд социальной защиты при Министерстве труда и социальной защиты населения сегодня завершил выплату пособий, пенсий и адресной государственной социальной помощи за ноябрь.

Государственный фонд социальной защиты при Министерстве труда и социальной защиты населения сегодня завершил выплату пособий, пенсий и адресной государственной социальной помощи за ноябрь.

Как сообщает Report со ссылкой на министерство, 7 ноября были выплачены пенсии по городам Баку, Сумгайыту и Абшеронскому району, а 23 ноября - по регионам, а также лицам, получающим пенсии на льготных условиях.

Таким образом, завершена выплата всех пенсий, пособий и адресной государственной социальной помощи за ноябрь.