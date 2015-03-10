В Азербайджане вводятся ограничения на теле- и радиорекламу спортивных азартных игр

Баку. 10 марта. REPORT.AZ/ В Азербайджане введут ограничения на теле- и радиорекламу спортивных азартных игр.

Как сообщает Report, данный вопрос отражен в пункте законопроекта "О рекламе".

Во время обсуждения законопроекта во втором чтении в парламентском комитете по экономической политике член комитета, депутат Вахид Ахмедов отметил, что с учетом психологического воздействия подобных реклам на население, и в особенности на молодежь, их вещание будет производиться с 23:00 до 07:00.