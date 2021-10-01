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В Азербайджане введут новые критерии определения инвалидности

В Азербайджане введут новые критерии определения инвалидности Новые критерии определения инвалидности планируется ввести в июне 2022 года.
Социальная защита
1 октября 2021 г. 13:24
В Азербайджане введут новые критерии определения инвалидности

Новые критерии определения инвалидности планируется ввести в июне 2022 года.

Как передает Report, об этом сказала зампредседателя правления Госагентства медико-социальной экспертизы и реабилитации при Министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана Метанет Мамедова.

Она напомнила, что с введением новых критериев будет устанавливаться, на сколько процентов потеряны функции человеческого организма.

Напомним, в июне этого года депутаты Милли Меджлиса обсудили критерии установления инвалидности.

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Версия на азербайджанском языке Əlillərlə bağlı yeni meyarlar gələn ilin iyun ayından tətbiq ediləcək

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