В Азербайджане введут новые критерии определения инвалидности

Новые критерии определения инвалидности планируется ввести в июне 2022 года.
Как передает Report, об этом сказала зампредседателя правления Госагентства медико-социальной экспертизы и реабилитации при Министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана Метанет Мамедова.
Она напомнила, что с введением новых критериев будет устанавливаться, на сколько процентов потеряны функции человеческого организма.
Напомним, в июне этого года депутаты Милли Меджлиса обсудили критерии установления инвалидности.