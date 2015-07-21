​В Азербайджане введено законодательное ограничение на рассылку рекламных SMS-сообщений

Баку. 21 июля. REPORT.AZ/ В подписанном президентом Ильхамом Алиевым и вступившем в силу на прошлой неделе новом законе "О рекламе" в Азербайджане ограничена рассылка рекламных SMS-сообщений. Об этом заявил Report адвокат Акрам Гасанов, комментируя новый закон.

Он отметил, что одно из наиболее интересных положений закона закреплено в статье 23.1, согласно которому оператор или провайдер может посылать рекламное сообщение абоненту в индивидуальном порядке только на основе письменного договора, в котором указано согласие на получение рекламной рассылки: "Это означает, что на наши мобильные телефоны больше не будет поступать назойливая SMS-реклама, поскольку в нынешних договорах мобильных операторов с клиентами, как правило, нет востребованного законом пункта о согласии".

Тем не менее, А.Гасанов рекомендует гражданам быть внимательными: "Впредь граждане должны внимательно читать заключаемый с мобильными операторами договор, потому что противоположная сторона может включить в него данное "согласие". С другой стороны, если на телефон гражданина поступает SMS-реклама, что противоречит закону, я бы рекомендовал данному пользователю обращаться в соответствующие структуры".

А.Гасанов также заявил, что в случае нарушения мобильным оператором закона "О рекламе" граждане могут обратиться в Государственную службу по антимонопольной политике и защите прав потребителей при министерстве экономики и промышленности Азербайджана, министерство связи и высоких технологий и непосредственно в суд: "Однако до суда я бы рекомендовал обращаться в упомянутые мною выше структуры".