О нас

В Азербайджане вступают в силу новые критерии определения инвалидности

В Азербайджане вступают в силу новые критерии определения инвалидности С 1 июля в Азербайджане вступят в силу новые "Критерии определения инвалидности", определяемые в соответствии с мировой практикой.
Социальная защита
29 июня 2022 г. 10:50
В Азербайджане вступают в силу новые критерии определения инвалидности

С 1 июля в Азербайджане вступят в силу новые "Критерии определения инвалидности", определяемые в соответствии с мировой практикой.

Об этом Report сообщили в Министерстве труда и социальной защиты.

Оценка инвалидности будет проводиться на основе определения процента ограничения жизнедеятельности человека по 7 основным категориям (самообслуживание, свободное передвижение, ориентированность, общение, контроль за поведением, обучение, трудовая деятельность).

Поскольку дети в возрасте до 15 лет не привлекаются к трудовой деятельности, навыки трудовой деятельности у них не будут оцениваться.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке ФотоƏƏSMN: "Həyat fəaliyyətinin 7 kateqoriya üzrə məhdudlaşma faizləri müəyyən olunacaq"

Самое читаемое

Число погибших в результате землетрясения в Афганистане превысило 1000 человек
Число погибших в результате землетрясения в Афганистане превысило 1000 человек
22 июня 2022 г. 14:15
Опрос: 80% европейцев поддерживают экономические санкции в отношении России
Опрос: 80% европейцев поддерживают экономические санкции в отношении России
22 июня 2022 г. 13:18
Число жертв землетрясения на востоке Афганистана выросло до 1 500
Число жертв землетрясения на востоке Афганистана выросло до 1 500
23 июня 2022 г. 03:27
Макрон прокомментировал решение ЕС
Макрон прокомментировал решение ЕС
23 июня 2022 г. 23:48
Посол Турции о помощи Азербайджана: Это называется братская помощь
Посол Турции о помощи Азербайджана: Это называется братская помощь
25 июня 2022 г. 00:14
Пресс-секретарь Эрдогана: Карабахская проблема решена азербайджано-турецким союзом
Пресс-секретарь Эрдогана: Карабахская проблема решена азербайджано-турецким союзом
27 июня 2022 г. 00:06
Baykar безвозмездно передал Украине 3 БПЛА Bayraktar TB2
Baykar безвозмездно передал Украине 3 БПЛА Bayraktar TB2
28 июня 2022 г. 09:29
Авиакомпания Lufthansa не исключила дальнейшую отмену рейсов
Авиакомпания Lufthansa не исключила дальнейшую отмену рейсов
28 июня 2022 г. 16:33
В Загатале селевые потоки затопили дома
ФотоВ Загатале селевые потоки затопили дома
29 июня 2022 г. 10:23
В Азербайджане ряд лиц могут быть допущены к собеседованию на госслужбу без прохождения экзамена
В Азербайджане ряд лиц могут быть допущены к собеседованию на госслужбу без прохождения экзамена
23 июня 2022 г. 02:44

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi