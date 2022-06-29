В Азербайджане вступают в силу новые критерии определения инвалидности

С 1 июля в Азербайджане вступят в силу новые "Критерии определения инвалидности", определяемые в соответствии с мировой практикой.

С 1 июля в Азербайджане вступят в силу новые "Критерии определения инвалидности", определяемые в соответствии с мировой практикой.

Об этом Report сообщили в Министерстве труда и социальной защиты.

Оценка инвалидности будет проводиться на основе определения процента ограничения жизнедеятельности человека по 7 основным категориям (самообслуживание, свободное передвижение, ориентированность, общение, контроль за поведением, обучение, трудовая деятельность).

Поскольку дети в возрасте до 15 лет не привлекаются к трудовой деятельности, навыки трудовой деятельности у них не будут оцениваться.