О нас

В Азербайджане впервые пройдет международная конференция в сфере социальных услуг

В Азербайджане впервые пройдет международная конференция в сфере социальных услуг По инициативе Агентства устойчивого и оперативного социального обеспечения (DOST) при Министерстве труда и социальной защиты населения, в связи со 100-летием со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева, а также 5-летием создания DOST, впервые
Социальная защита
11 июля 2023 г. 13:53
В Азербайджане впервые пройдет международная конференция в сфере социальных услуг

По инициативе Агентства устойчивого и оперативного социального обеспечения (DOST) при министерстве труда и социальной защиты населения в связи со 100-летием со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева, а также 5-летием создания DOST в Азербайджане впервые пройдет международная конференция в области социальных услуг “DOST 2023: единая платформа для предоставления гибких, инновационных и устойчивых услуг”.

Об этом сообщает Report со ссылкой на агентство.

В конференции, которая состоится 7 и 8 сентября в Баку, примут участие 50 иностранных, 110 местных гостей, а также 40 международных организаций.

Конференция будет состоять из двух пленарных и трех параллельных заседаний с презентациями, панельными дискуссиями и выступлениями отечественных и международных экспертов.

Целью мероприятия является оценка перспектив быстрого развития сферы социальных услуг, определение путей дальнейшего развития с применением инновационных подходов и современных технологий.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda ilk dəfə sosial xidmətlər sahəsində beynəlxalq konfrans keçiriləcək

Экслюзивные новости

Политолог: Поставки азербайджанской нефти ускорят индустриализацию Таджикистана
Политолог: Поставки азербайджанской нефти ускорят индустриализацию Таджикистана
10 июля 2023 г. 14:41
Терминологическая комиссия: Запрета называть детей именем Мамед в Азербайджане не было
Терминологическая комиссия: Запрета называть детей именем Мамед в Азербайджане не было
10 июля 2023 г. 12:01
Политолог: Сотрудничество между Баку и Тираной исключительно благодаря президенту Ильхаму Алиеву
Политолог: Сотрудничество между Баку и Тираной исключительно благодаря президенту Ильхаму Алиеву
7 июля 2023 г. 18:57
Шамиль Айрым переизбран главой турецко-азербайджанской межпарламентской группы дружбы
Шамиль Айрым переизбран главой турецко-азербайджанской межпарламентской группы дружбы
7 июля 2023 г. 14:47
Новый председатель парламента Турции посетит Азербайджан
Новый председатель парламента Турции посетит Азербайджан
7 июля 2023 г. 14:23
Посол: Панама готова сотрудничать с Азербайджаном в создании и развитии СЭЗ
Посол: Панама готова сотрудничать с Азербайджаном в создании и развитии СЭЗ
6 июля 2023 г. 17:01
В Азербайджане оплата за парковку автомобилей будет только безналичной
В Азербайджане оплата за парковку автомобилей будет только безналичной
6 июля 2023 г. 16:34
Представитель Движения за суверенную Мартинику: Франция унижает нас, бесчеловечно обращается с нами
Представитель Движения за суверенную Мартинику: Франция унижает нас, бесчеловечно обращается с нами
6 июля 2023 г. 12:12
Назначен новый начальник Бакинского главного таможенного управления
Назначен новый начальник Бакинского главного таможенного управления
5 июля 2023 г. 20:29
Глава МИД Непала: Азербайджан занимает важное место на международной арене
Глава МИД Непала: Азербайджан занимает важное место на международной арене
5 июля 2023 г. 18:03

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi