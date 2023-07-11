В Азербайджане впервые пройдет международная конференция в сфере социальных услуг

По инициативе Агентства устойчивого и оперативного социального обеспечения (DOST) при Министерстве труда и социальной защиты населения, в связи со 100-летием со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева, а также 5-летием создания DOST, впервые

По инициативе Агентства устойчивого и оперативного социального обеспечения (DOST) при министерстве труда и социальной защиты населения в связи со 100-летием со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева, а также 5-летием создания DOST в Азербайджане впервые пройдет международная конференция в области социальных услуг “DOST 2023: единая платформа для предоставления гибких, инновационных и устойчивых услуг”.

Об этом сообщает Report со ссылкой на агентство.

В конференции, которая состоится 7 и 8 сентября в Баку, примут участие 50 иностранных, 110 местных гостей, а также 40 международных организаций.

Конференция будет состоять из двух пленарных и трех параллельных заседаний с презентациями, панельными дискуссиями и выступлениями отечественных и международных экспертов.

Целью мероприятия является оценка перспектив быстрого развития сферы социальных услуг, определение путей дальнейшего развития с применением инновационных подходов и современных технологий.