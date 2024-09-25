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В Азербайджане впервые пройдет Форум молодых семей

В Азербайджане впервые пройдет Форум молодых семей В Азербайджане впервые пройдет Форум молодых семей.
Социальная защита
25 сентября 2024 г. 16:35
В Азербайджане впервые пройдет Форум молодых семей

В Азербайджане впервые пройдет Форум молодых семей.

Как сообщает Report, форум организован Госкомитетом по вопросам семьи, женщин и детей и посвящен теме "Семья - наша неизменная ценность".

В форуме, который пройдет 26 сентября, ожидается участие представителей государства и правительства, СМИ, специалистов, а также более 90 молодых семей, приглашенных из столицы и регионов.

Основная цель Форума молодых семей - укрепление института семьи в обновляющемся Азербайджане, сохранение и развитие традиционных ценностей.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda ilk dəfə Gənc Ailə Forumu keçiriləcək

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