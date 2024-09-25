В Азербайджане впервые пройдет Форум молодых семей

В Азербайджане впервые пройдет Форум молодых семей.

В Азербайджане впервые пройдет Форум молодых семей.

Как сообщает Report, форум организован Госкомитетом по вопросам семьи, женщин и детей и посвящен теме "Семья - наша неизменная ценность".

В форуме, который пройдет 26 сентября, ожидается участие представителей государства и правительства, СМИ, специалистов, а также более 90 молодых семей, приглашенных из столицы и регионов.

Основная цель Форума молодых семей - укрепление института семьи в обновляющемся Азербайджане, сохранение и развитие традиционных ценностей.