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    В Азербайджане впервые предусмотрено выделение 1 млн манатов для подготовки профессиональных стандартов

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    Баку. 31 октября. REPORT.AZ/ В бюджете Фонда страхования от безработицы на 2019 год для подготовки профессиональных стандартов впервые предусмотрено выделение 1 млн манатов.

    Как сообщает Report, это отражено в заключении Счетной палаты по законопроекту Азербайджанской Республики "О бюджете Фонда страхования от безработицы на 2019 год".

    Согласно информации, в следующем году прогнозируется подготовка 100 профессиональных стандартов.

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