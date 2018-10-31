В Азербайджане впервые предусмотрено выделение 1 млн манатов для подготовки профессиональных стандартов

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Баку. 31 октября. REPORT.AZ/ В бюджете Фонда страхования от безработицы на 2019 год для подготовки профессиональных стандартов впервые предусмотрено выделение 1 млн манатов.

Как сообщает Report, это отражено в заключении Счетной палаты по законопроекту Азербайджанской Республики "О бюджете Фонда страхования от безработицы на 2019 год".

Согласно информации, в следующем году прогнозируется подготовка 100 профессиональных стандартов.