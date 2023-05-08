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В Азербайджане ветеранам Второй мировой войны предоставлена единовременная материальная помощь

В Азербайджане ветеранам Второй мировой войны предоставлена единовременная материальная помощь Министерство труда и социальной защиты населения завершило выплату единовременной материальной помощи в рамках исполнения распоряжения президента Азербайджана Ильхама Алиева "О предоставлении единовременной материальной помощи участникам Второй мировой во
Социальная защита
8 мая 2023 г. 15:17
В Азербайджане ветеранам Второй мировой войны предоставлена единовременная материальная помощь

Министерство труда и социальной защиты населения завершило выплату единовременной материальной помощи в рамках исполнения распоряжения президента Азербайджана Ильхама Алиева "О предоставлении единовременной материальной помощи участникам Второй мировой войны 1941-1945 годов, вдовам погибших или скончавшихся впоследствии бойцов, лицам, награжденным орденами и медалями за самоотверженный труд в тылу".

Об этом Report сообщили в министерстве.

Единовременная материальная помощь в размере 1 500 манатов была предоставлена 51 участнику Второй мировой войны 1941-1945 годов, в размере 750 манатов – 3 487 гражданам, в числе которых вдовы погибших во Второй мировой войне или скончавшихся впоследствии бойцов, лица, награжденные орденами и медалями за самоотверженный труд в тылу в тот период, работники специальных формирований, выполнявших поручения в интересах армии и флота в тылу сражавшихся фронтов или в оперативных зонах сражавшихся флотов, лица, награжденные соответствующей медалью и нагрудным знаком за оборону города Ленинград в период Второй мировой войны.

Единовременные выплаты перечислены на банковские счета 3 538 граждан.

В целях исполнения распоряжения из предусмотренного в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2023 год резервного фонда президента Азербайджанской Республики выделено 2,9 млн манатов.

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