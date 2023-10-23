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В Азербайджане в январе-сентябре реабилитационные услуги оказаны 60 тыс. человек

В Азербайджане в январе-сентябре реабилитационные услуги оказаны 60 тыс. человек Государственное агентство медико-социальной экспертизы и реабилитации при Министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана в январе-сентябре 2023 года установило инвалидность 36,9 тыс. человек.
Социальная защита
23 октября 2023 г. 12:00
В Азербайджане в январе-сентябре реабилитационные услуги оказаны 60 тыс. человек

Государственное агентство медико-социальной экспертизы и реабилитации при Министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана в январе-сентябре 2023 года установило инвалидность 36,9 тыс. человек.

Как сообщили Report в министерстве, 18,2 тыс. из них получили первоначальную инвалидность, 18,7 тыс. - повторную.

После установления инвалидности через электронную систему этим лицам в проактивном порядке назначены социальные выплаты по инвалидности.

За указанный период в реабилитационных учреждениях Агентства были оказаны реабилитационные услуги 60 тыс. человек.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda yanvar-sentyabr aylarında 60 min şəxsə reabilitasiya xidməti göstərilib

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