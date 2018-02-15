В Азербайджане в прошлом году родился 144 тыс 41 младенец

Баку. 15 февраля. REPORT.AZ/ В Азербайджане в прошлом году уровень рождаемости высоким был в Лянкяране.

Об этом Report сообщили в Госкомстате.

В пошлом году районными (городскими) отделениями регистрации министерства юстиции был зарегистрирован 144041 человек или в среднем 395 в день, 16 новорожденных в час и на каждые 1000 человек населения 14,8.

Из родившихся детей 2586 близнецы, 57 тройняшки. Уровень рождаемости в экономических районах Лянкяран (16,4), Нагорный Ширван (16,8), Аран (16,1), Губа-Хачмаз (15,9) и Кяльбаджар-Лачин (15,8) был выше по стране.

Среди новорожденных удельный вес девочек составил 46,8 %, на каждые 100 девочек родилось 114 мальчика (биологическая норма 105-107). Нарушение полового соотношения новорожденных сказалось и на общем половом соотношении населения на каждую 1000 мужчин пришлось 10004 женщины.

В прошлом году в стране зафиксировано 57109 фактов смерти, показатель которой составил 5,9 на каждые 1000 человек.