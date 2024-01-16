В Азербайджане в прошлом году 50,7 тыс. человек получили инвалидность

В 2023 году центры DOST оказали услуги 702 тыс. человек, уровень удовлетворенности услугами составил 98,1%.

В 2023 году центры DOST оказали услуги 702 тыс. человек, уровень удовлетворенности услугами составил 98,1%.

Как сообщает Report, об этом заявил замминистра труда и социальной защиты населения Анар Алиев на пресс-конференции, посвященной итогам 2023 года.

Он отметил, что меры поддержки людей с ограниченными возможностями продолжаются: "За отчетный период 50,7 тыс. человек назначена инвалидность, 87,7 тыс. человек оказаны реабилитационные услуги, 91,4 тыс. человек обеспечены средствами реабилитации".

По словам А.Алиева, в 13 учреждениях социального обслуживания министерства социальные услуги оказаны 2 900 представителям уязвимых групп населения, а выездные социально-бытовые услуги получили 6 100 человек. Более 180 человек приняли участие в тренингах Центра инклюзивного развития и творчества DOST.

"Количество пользователей портала e-sosial.az достигло 1,5 млн, за отчетный период через портал были оказаны услуги более 8 млн граждан. Всего зарегистрировано 18 млн заявок на электронные услуги министерства", - подчеркнул А.Алиев.

Замминистра добавил, в 2023 году министерство было удостоено 22 международных наград и сертификатов.