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В Азербайджане в прошлом году 50,7 тыс. человек получили инвалидность

В Азербайджане в прошлом году 50,7 тыс. человек получили инвалидность В 2023 году центры DOST оказали услуги 702 тыс. человек, уровень удовлетворенности услугами составил 98,1%.
Социальная защита
16 января 2024 г. 12:38
В Азербайджане в прошлом году 50,7 тыс. человек получили инвалидность

В 2023 году центры DOST оказали услуги 702 тыс. человек, уровень удовлетворенности услугами составил 98,1%.

Как сообщает Report, об этом заявил замминистра труда и социальной защиты населения Анар Алиев на пресс-конференции, посвященной итогам 2023 года.

Он отметил, что меры поддержки людей с ограниченными возможностями продолжаются: "За отчетный период 50,7 тыс. человек назначена инвалидность, 87,7 тыс. человек оказаны реабилитационные услуги, 91,4 тыс. человек обеспечены средствами реабилитации".

По словам А.Алиева, в 13 учреждениях социального обслуживания министерства социальные услуги оказаны 2 900 представителям уязвимых групп населения, а выездные социально-бытовые услуги получили 6 100 человек. Более 180 человек приняли участие в тренингах Центра инклюзивного развития и творчества DOST.

"Количество пользователей портала e-sosial.az достигло 1,5 млн, за отчетный период через портал были оказаны услуги более 8 млн граждан. Всего зарегистрировано 18 млн заявок на электронные услуги министерства", - подчеркнул А.Алиев.

Замминистра добавил, в 2023 году министерство было удостоено 22 международных наград и сертификатов.

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Версия на азербайджанском языке Ötən il Azərbaycanda 50,7 min şəxsə əlillik təyin olunub

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