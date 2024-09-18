В Азербайджане в ноябре 6 дней подряд будут нерабочими

В Азербайджане в ноябре 6 дней подряд будут нерабочими.

В Азербайджане в ноябре 6 дней подряд будут нерабочими.

Как сообщает Report, 8 ноября отмечается День Победы, а 9 ноября - День флага.

Поскольку 9 ноября приходится на субботу, согласно постановлению Кабинета министров "О переносе рабочих и выходных дней", 11 ноября также будет нерабочим днем.

Кроме того, в целях обеспечения последовательности рабочих и выходных дней, рабочие дни 12 и 13 ноября перенесены соответственно на 16 и 23 ноября.

Таким образом, 6 дней подряд (8, 9, 10, 11, 12 и 13 ноября) будут нерабочими, первый рабочий день придется на 14 ноября.