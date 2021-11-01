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В Азербайджане в этому году усыновлены 99 детей

В Азербайджане в этому году усыновлены 99 детей В рамках деятельности по возвращению детей из государственных детских учреждений в родные семьи в этом году 63 ребенка вернулись в свои семьи.
Социальная защита
1 ноября 2021 г. 15:21
В Азербайджане в этому году усыновлены 99 детей
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В рамках деятельности по возвращению детей из государственных детских учреждений в родные семьи в этом году 63 ребенка вернулись в свои семьи.

Как сообщили Report в Министерстве труда и соцзащиты населения, в этом году были усыновлены 99 детей (47 мальчиков и 52 девочки).

С 1 ноября 2019 года деятельность в области усыновления курируется Министерством труда и социальной защиты населения. Министерством была создана специальная электронная подсистема "Дети, лишенные родительской опеки, и усыновление", таким образом процесс усыновления проводится в электронном формате. Обращения, связанные с усыновлением, подаются в электронном виде, уведомления о статусе обращения отображаются в личном кабинете пользователя.

С ноября 2019 года усыновлен 131 ребенок, из них 64 мальчика и 67 девочек.

После усыновления детей осуществляется строгий контроль за созданием условий для их развития в приемных семьях, периодический контроль за их состоянием и положением в новых семьях.

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Версия на азербайджанском языке Bu il Azərbaycanda 99 uşaq övladlığa verilib

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