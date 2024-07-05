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В Азербайджане в этом году выявлены свыше 1200 нарушений трудового законодательства

В Азербайджане в этом году выявлены свыше 1200 нарушений трудового законодательства
Социальная защита
5 июля 2024 г. 12:02
В Азербайджане в этом году выявлены свыше 1200 нарушений трудового законодательства

В Азербайджане в первом полугодии этого года выявлен 1241 случай нарушения трудового законодательства.

Как сообщает Report, об этом заявила заместитель начальника Государственной инспекции труда Нармин Мирзаева.

Она отметила, что по этим нарушениям были применены штрафы в соответствии с положениями Кодекса об административных правонарушениях, 41 человек восстановлен на работе.

"К частым нарушениям трудового законодательства относятся привлечение работников к труду без оформления, нарушение порядка выплаты заработной платы и требований законодательства в области охраны труда", - сказала Н.Мирзаева.

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Версия на азербайджанском языке DƏMX: Son 6 ayda əmək qanunvericiliyinin pozulmasına dair 1241 hal aşkarlanıb

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