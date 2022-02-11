В Азербайджане в этом году увеличится объем средств на социальные выплаты

В этом году вырастут средства, выделяемые на социальные выплаты

Успешная социальная политика президента Азербайджана Ильхама Алиева позволила усилить систему социального обеспечения и расширить программы социальной защиты. Ежегодно в этом направлении предпринимаются важные шаги.

Как передает Report, об этом сказал министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев на заседании коллегии министерства, проведенной в онлайн-формате.

Было отмечено, что на повышение зарплат и других социальных выплат с 2022 года выделено 1,5 млрд манатов в год, на новое повышение пенсий на основе индексации и материальной помощи пенсионерам – дополнительно 352 млн манатов в год.

В 2018-2021 гг. расходы на соцобеспечение выросли на 2,4 млрд манатов или 60%, до 6,4 млрд манатов. В прошлом году только на пенсии населению было перечислено 4,6 млрд манатов, что на 118 млн манатов больше, чем в предыдущем году. Повышения с начала текущего года позволяют говорить, что в 2022 году ожидается серьезный рост в объеме средств, выделяемых на соцобеспечение.

По сравнению с тремя годами ранее, сумма среднемесячной пенсии по стране на 60%, а минимальная сумма пенсий в 2,2 раза выше. Распоряжением главы государства от 8 февраля 2022 года пенсии в среднем выросли на 9% и прогнозируется, что среднемесячный размер пенсии достигнет 360 манатов, пенсия по возрасту – 385 манатов.

Также отмечено, что доля средств (трансфертов), выделяемых из госбюджета, в доходах подведомственного министерству Государственного фонда социальной защиты (ГФСЗ) в прошлом году снизилась на 25,2%. Сообщатся, что в целом доля трансфертов в доходах ГФСЗ по сравнению с 2017 годом (38,1%) сократилась на 12,9%.

В ходе заседания коллегии также были обсуждены итоги деятельности подведомственных министерству структур в 2021 году и предстоящие задачи в 2022 году.