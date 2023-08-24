В Азербайджане в этом году усыновлены 90 детей

C начала этого года в Азербайджане усыновлено 90 детей, 45 из которых - мальчики и 45 - девочки.

C начала этого года в Азербайджане усыновлено 90 детей, 45 из которых - мальчики и 45 - девочки.

Как передает Report, об этом сообщает министерство труда и социальной защиты населения.

В этом году 103 ребенка из учреждений социального обслуживания были реинтегрированы в свои биологические семьи. Из них 54 мальчика, 49 – девочки.

С 1 ноября 2019 года вопросами усыновления занимается министерство труда и социальной защиты населения. Министерство обеспечило электронизацию управления и услуг в этой области. В целях изучения состояния детей в приемных семьях до достижения ими 18-летнего возраста в первый год усыновления наблюдение проводится ежеквартально, а в последующие годы - один раз в год.