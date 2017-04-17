В Азербайджане в этом году родились 424 двойняшек и 12 тройняшек

Баку. 17 апреля. REPORT.AZ/ За январь-февраль этого года районные (городские) отделы регистрации министерства юстиции зарегистрировали в стране 24 648 новорожденных. В среднем ежедневно зарегистрировано 418 младенцев, что составляет 15,7 на каждые 1 000 человек.

Как сообщили Report в Госкомстате, 424 из новорожденных были двойняшками, а 12 – тройняшками.

Удельный вес девочек среди новорожденных составил 47,3%, на данный момент на каждые 100 новорожденных девочек приходится 112 мальчиков (биологическая норма составляет 105-107).

На сегодняшний день в стране за всю жизнь на каждую женщину в репродуктивном возрасте приходится по 2 ребенка.