В Азербайджане в этом году более 15 тыс. гражданам назначены пенсии в проактивном порядке

"В этом году в проактивном порядке было назначено 15 600 пенсий, 144 100 пособий".
Как передает Report, об этом сообщил директор Центра цифровых инноваций DOST Кянан Акперов, представляя отчет по итогам 6 месяцев деятельности структуры.
По его словам, в общей сложности из 175 услуг, предоставляемых Министерством труда и социальной защиты населения, 110 переведены в электронный формат, из которых 46 - проактивные: "За первые 6 месяцев этого года в министерство поступило более 125 млн электронных обращений. С начала года на единый соцреестр страны e-sosial.az поступило 6 млн 829 тыс. 935 обращений".
Акперов отметил, что в январе-июне этого года министерством было выдано 314 тыс. 683 электронных справок: "В подсистему "Победа" (Зяфяр) внесена информация о почти 200 тыс. ветеранах войны. Информация о назначениях тех или иных пособий размещается в личных кабинетах граждан на электронном социальном портале".