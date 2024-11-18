В Азербайджане увеличивается размер прожиточного минимума на следующий год

14:32

Размер прожиточного минимума в Азербайджане на 2025 год предлагается установить в размере 285 манатов, в том числе 305 манатов для трудоспособного населения, 232 маната для пенсионеров и 246 манатов для детей.

Как сообщает Report, это нашло отражение в заключении Счетной палаты по проекту госбюджета на следующий год.

Таким образом, прожиточный минимум по стране в 2025 году по сравнению с 2024 годом увеличится на 5,5%.

В случае принятия законопроект вступит в силу с 1 января 2025 года.

Отметим, что на 2024 год прожиточный минимум по стране утвержден в размере 270 манатов, 287 манатов для трудоспособного населения, 222 маната для пенсионеров и 235 манатов для детей.