В Азербайджане увеличилось число взятых на учет иностранцев

Баку. 13 мая. REPORT.AZ/ Согласно статистике на 1 мая текущего года, число иностранцев, взятых на учет в системе индивидуального учета Государственного Фонда социальной защиты (ГФСЗ), увеличилось на 5%. Об этом сообщили Report в секторе по связям с общественностью ГФСЗ.

В информации отмечается, что за апрель текущего года взято на учет 562 иностранных гражданина, таким образом, число иностранцев в системе индивидуального учета достигло 23 652 человек. Среди иностранцев, имеющих индивидуальный счет в системе государственного страхования, 88,82% (21 009 человек) составляют мужчины, 11,18% (2 643 человек) - женщины.

В целом, большую часть из общего числа иностранцев из 104 стран мира составляют граждане Турции (12 483 человек). На втором месте находятся граждане Грузии (2 654 человек), на третьем - граждане Российской Федерации (1 384 человек).

Далее следуют граждане Исламской Республики Иран (908), Китайской Народной Республики (789), Индии (667), Исламской Республики Пакистан (478), Королевства Великобритании и Северной Ирландии (393), Украины (292), Узбекистана (248), Народной Республики Бангладеш (212), Германии (204), Республики Филиппины (202), Туркменистана (194), США (184), Казахстана (174), Италии (162), Кореи (149) и других стран.