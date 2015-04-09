​В Азербайджане увеличилось число взятых на учет иностранцев

Баку. 9 апреля. REPORT.AZ/ Согласно статистике на 1 апреля текущего года, число иностранцев, взятых на учет в системе индивидуального учета Государственного Фонда социальной защиты (ГФСЗ), по сравнению с началом года увеличилось на 2,56%. Об этом сообщили Report в секторе по связям с общественностью ГФСЗ.

За март текущего года взято на учет 175 иностранных граждан, таким образом, число иностранцев в системе индивидуального учета достигло 23 090 человек. Среди иностранцев, имеющих индивидуальный счет в системе государственного страхования, 88,94% (20 537 человек) составляют мужчины, 11,06% (2 553 человек) - женщины.

В целом, большую часть из общего числа иностранцев из 104 стран мира составляют граждане Турции (12 231 человек). На втором месте находятся граждане Грузии (2608 человек), на третьем - граждане Российской Федерации (1352 человек). Далее следуют граждане Исламской Республики Иран (893), Китайской Народной Республики (766), Индии (641), Исламской Республики Пакистан (476), Королевства Великобритании и Северной Ирландии (383), Украины (272), Узбекистана (242), Народной Республики Бангладеш (207), Германии (199), Республики Филиппины (196), Туркменистана (188), США (174), Казахстана (169), Италии (157), Кореи (143) и других стран.