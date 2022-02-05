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В Азербайджане увеличилась сумма пенсионного капитала

В Азербайджане увеличилась сумма пенсионного капитала В Азербайджане увеличилась сумма пенсионного капитала на 2022 год.
Социальная защита
5 февраля 2022 г. 11:17
В Азербайджане увеличилась сумма пенсионного капитала

В Азербайджане увеличилась сумма пенсионного капитала на 2022 год.

По полученной Report информации, минимальный пенсионный капитал с 1 января составляет 34 560 манатов.

Ранее эта сумма составляла 28 800 манатов.

В ответ на запрос Report в Министерстве труда и социальной защиты населения было отмечено, что для получения права на пенсию лицо, достигшее пенсионного возраста, должно либо иметь пенсионный капитал не ниже минимального размера трудовой пенсии, либо страховой стаж не менее 25 лет: "Пенсионный капитал, позволяющий обеспечить пенсию не ниже минимального размера трудовой пенсии (в настоящее время составляет 240 манатов), определяется путем умножения этой суммы на 144. Если нет этой суммы пенсионного капитала, то пенсия назначается, если страховой стаж не менее 25 лет. Однако с начала 2019 года лицам, достигшим пенсионного возраста и имеющим на лицевом счете даже самую маленькую сумму пенсионного капитала, автоматически дарится 25-летний стаж социального страхования и право на трудовую пенсию".

В министерстве сообщили, что даже лицо, достигшее пенсионного возраста, но не получившее право на пенсию, не остается вне социального обеспечения: "Им назначается пособие по возрасту. За последние три года это пособие было увеличено в 2,5 раза и достигло 180 манатов".

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda pensiya kapitalının minimum məbləği artıb

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