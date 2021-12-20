В Азербайджане увеличены размеры студенческих стипендий

10:17

Президент Ильхам Алиев издал распоряжение о внесении изменений в распоряжение президента Азербайджанской Республики от 14 февраля 2019 года № 961” о предоставлении стипендий докторантам, студентам высших, средних специальных и профессиональных учебных заведений, а также студентам магистратуры Национальной Академии Наук Азербайджана".

Как сообщает Report, поправки предусматривают следующие изменения:

В докторантуре:

размер стипендии докторантам при подготовке к получению ученой степени доктор наук увеличен с 300 до 360 манатов, докторантам при подготовке к получению научной степени доктор философии - с 180 до 216 манатов.

В высших учебных заведениях и Национальной академии наук:

размер стипендии для студентов, получающих именную стипендию, увеличен с 170 до 204 манатов.

в магистратуре:

студентам с академическими показателями 91-100 баллов размер стипендии будет повышен с 145 до 174 манат,

студентам с академическими показателями 71-100 баллов размер стипендии будет повышен с 120 до 144 манат,

студентам с академическими показателями 51-100 баллов размер стипендии будет повышен с 80 до 96 манатов.

в бакалавриате:

студентам с академическими показателями 91-100 баллов размер стипендии будет повышен с 130 до 156 манат,

студентам с академическими показателями 71-100 баллов размер стипендии будет повышен с 110 до 132 манат,

размер стипендии для студентов с академическими показателями 51-100 баллов размер стипендии возрастет с 75 до 90 манатов.

в средних специальных учебных заведениях:

студентам с академическими показателями 91-100 баллов размер стипендии составляет от 75 до 90 манатов,

студентам с академическими показателями 71-100 баллов размер стипендии составляет от 60 до 72 манат,

студентам с академическими показателями 51-100 баллов будет увеличен с 50 до 60 манатов.

В ССУЗах:

студентам с академическими показателями " 5 " (91 – 100 баллов на уровне высшего технического профессионального образования) размер стипендии будет повышен с 75 до 90 манатов,

студентам с академическими показателями “4” и “5” (71 – 100 баллов на уровне высшего технического профессионального образования) размер стипендии будет повышен с 60 до 72 манатов,

студентам с академическими показателями “3” – “5” (51-100 баллов на уровне высшего технического профессионального образования) размер стипендии возрастет с 50 до 60 манатов.

Распоряжение вступит в силу с 1 января 2022 года.