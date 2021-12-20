В Азербайджане увеличены размеры социальных пособий

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ об увеличении размера социальных пособий.
Как сообщает Report, согласно документу, со следующего года в Азербайджане размер пенсии по возрасту повысится со 130 до 180 манатов, пособия по инвалидности I группы - со 150 до 220 манатов, пособия по инвалидности II группы - со 130 до 180 манатов, пособия по инвалидности III группы - со 110 до 120 манатов, пособия на детей до 18 лет с ограниченными возможностями здоровья - со 150 до 200 манатов, пенсия по потере кормильца - с 80 до 100 манатов, пособия на детей военнослужащих срочной действительной военной службы - со 100 до 120 манатов, пособия опекунам (попечителям) детей, потерявших родителей и оставшихся без попечения родителей - со 100 до 120 манатов, пособия малообеспеченным семьям, имеющим ребенка в возрасте до одного года - с 55 до 70 манатов, пособия на усыновленного ребенка - со 160 до 200 манатов, на усыновленного ребенка в возрасте до 18 лет с ограниченными возможностями здоровья - с 480 до 600 манатов, пособия при рождении ребенка - с 200 до 300 манатов, пособия на погребение - с 300 до 350 манатов.
Кабинету министров поручено решить вытекающие из указа вопросы.