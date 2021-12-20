В Азербайджане увеличены размеры социальных пособий

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ об увеличении размера социальных пособий.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ об увеличении размера социальных пособий.

Как сообщает Report, согласно документу, со следующего года в Азербайджане размер пенсии по возрасту повысится со 130 до 180 манатов, пособия по инвалидности I группы - со 150 до 220 манатов, пособия по инвалидности II группы - со 130 до 180 манатов, пособия по инвалидности III группы - со 110 до 120 манатов, пособия на детей до 18 лет с ограниченными возможностями здоровья - со 150 до 200 манатов, пенсия по потере кормильца - с 80 до 100 манатов, пособия на детей военнослужащих срочной действительной военной службы - со 100 до 120 манатов, пособия опекунам (попечителям) детей, потерявших родителей и оставшихся без попечения родителей - со 100 до 120 манатов, пособия малообеспеченным семьям, имеющим ребенка в возрасте до одного года - с 55 до 70 манатов, пособия на усыновленного ребенка - со 160 до 200 манатов, на усыновленного ребенка в возрасте до 18 лет с ограниченными возможностями здоровья - с 480 до 600 манатов, пособия при рождении ребенка - с 200 до 300 манатов, пособия на погребение - с 300 до 350 манатов.

Кабинету министров поручено решить вытекающие из указа вопросы.