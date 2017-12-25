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    В Азербайджане увеличена минимальная заработная плата

    С первого января 2018 года минимальная месячная заплата устанавливается в размере 130 манатов

    Баку. 25 декабря. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев в понедельник подписал распоряжение «Об увеличении минимальной заработной платы».

    Как сообщает Report, согласно распоряжению, с первого января 2018 года минимальная месячная заплата устанавливается в размере 130 манатов. 

    Кабинету министров Азербайджана поручено в трехмесячный срок подготовить и представить президенту Азербайджанской Республики предложения об усовершенствовании системы оплаты труда и повышении заработной платы работников, занятых в организациях, финансируемых из государственного бюджета, в том числе работников, оклады которых регулируются Единой тарифной сеткой. 

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