​В Азербайджане утверждены правила приема в "Дом выпускников", созданных для нуждающихся в жилье выпускников

Баку. 10 октября. REPORT.AZ/ Кабинет министров утвердил "Устав "Дома выпускников" для лишенных родительской опеки выпускников государственных детских учреждений при государственной службе социального обеспечения министерства труда и социальной защиты Азербайджанской Республики".

Как сообщает Report, данный устав регулирует деятельность социального учреждения "Дом выпускников" для лишенных родителей или родительской опеки выпускников государственных детских учреждений при государственной службе социального обеспечения министерства труда и социальной защиты.

Учреждение - это дом, предусмотренный для проживания лишенных родительской опеки и не имеющих жилья выпускников государственных детских учреждений независимо от национальной и религиозной принадлежности, языка, пола, происхождения.

Учреждение не входит в структуру министерства труда и социальной защиты, а является жилым домом в его подчинении и входит в единую систему службы.

"Дом выпускников" расположен по адресу: Абшеронский район, с. Масазыр, шоссе Дуз заводу, 2-й массив, дом 1.

Согласно уставу, в учреждении могут оказываться платные бытовые и общественные услуги.

В учреждение принимаются выпускники, лишенные родительской опеки и не имеющие жилья, с учетом их собственных желаний.

Документы в связи с обращением в учреждение рассматриваются в течение 10 рабочих дней, после чего принимается решение о предоставлении жилья или отказе в предоставлении жилья выпускникам в данном учреждении.

При вынесении решения о предоставлении жилого участка выпускникам отказывают предоставить жилье в случае признания судом нетрудоспособности или ограничении трудоспособности, призыве на срочную военную службу за время рассмотрения документов, при носительстве инфекционных болезней, являющихся угрозой для окружающих.

Выпускник не имеет права обменять, отчуждать, сдавать в аренду или в пользование третьим лицам жилой участок, который он получил бесплатно.

В учреждении одна квартира предусмотрена для одного выпускника.

Члены семьи (муж, жена, дети) выпускника, проживающего в учреждении, также могут поселиться вместе с ним.

Коммунальные расходы принятых в учреждение выпускников в течение 6 месяцев оплачиваются учреждением.

Коммунальные расходы лиц до 23 лет, обучающихся очно в государственных, муниципальных или частных вузах или средних специализированных учебных заведениях, оплачиваются учреждением за весь срок их учебы.

Финансирование учреждения осуществляется за счет отчислений из госбюджета и поступлений из других источников, не запрещенных законодательством.

Зарплата работников учреждения выплачивается по системе почасовой зарплаты.