В Азербайджане утвержден производственный календарь на 2023 год

Постановлением коллегии Министерства труда и социальной защиты населения Азербайджана от 15 декабря 2022 года утверждены нормы рабочего времени и производственный календарь на 2023 год.

Постановлением коллегии Министерства труда и социальной защиты населения Азербайджана от 15 декабря 2022 года утверждены нормы рабочего времени и производственный календарь на 2023 год.

Как передает Report, согласно Трудовому кодексу и постановлению Кабинета министров Азербайджана "Об определении дней праздников Новруз, Рамазан и Гурбан на 2023 год" № 438 от 9 декабря 2022 года, следующие дни 2023 года считаются в Азербайджане нерабочими:

1, 2 января–празднование Нового года;

20 января–День всенародной скорби;

8 марта–Международный женский день;

20, 21, 22, 23, 24 марта–праздник Новруз;

21, 22 апреля – праздник Рамазан

9 мая– День победы над фашизмом;

28 мая–День Республики;

15 июня– День национального спасения азербайджанского народа;

26 июня–День Вооруженных сил Азербайджана;

28,29 июня– праздник Гурбан;

8 ноября – день Победы Азербайджана;

9 ноября–День Государственного флага Азербайджана;

31 декабря– День солидарности азербайджанцев мира.

В связи с тем, что в 2023 году выходные дни совпадают с нерабочими праздничными днями, 3, 4 января, 24 апреля, 29 мая, при пятидневной рабочей неделе, 3 января, 29 мая при шестидневной рабочей неделе будут выходными днями.

При пятидневной рабочей неделе в 2023 году рабочими будут 240 дней, нерабочими - 109 дней, праздничными, но рабочими - 19, и один День всенародной скорби.

В Азербайджане нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 8 часов в день, в соответствии с этим нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю. Как правило, устанавливается пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями.

Годовая норма рабочего времени при 40-часовой рабочей неделе на 2023 год - 1 913 часов.

При шестидневной рабочей неделе, когда недельная рабочая норма составляет 40 часов, продолжительность рабочего дня не может превышать 7 часов в день, а продолжительность рабочего дня непосредственно до выходного дня не может превышать 6 часов.

На рабочих местах с шестидневной рабочей неделей годовая норма рабочего времени в 1 913 часов должна применяться и в отношении тех, кто работает с 40-часовой рабочей неделей.

Нормы рабочего времени и производственный календарь на 2022 год размещены на официальном сайте министерства труда и социальной защиты населения Азербайджана.