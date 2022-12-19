В Азербайджане утвержден производственный календарь на 2023 год

Постановлением коллегии Министерства труда и социальной защиты населения Азербайджана от 15 декабря 2022 года утверждены нормы рабочего времени и производственный календарь на 2023 год.
Как передает Report, согласно Трудовому кодексу и постановлению Кабинета министров Азербайджана "Об определении дней праздников Новруз, Рамазан и Гурбан на 2023 год" № 438 от 9 декабря 2022 года, следующие дни 2023 года считаются в Азербайджане нерабочими:
1, 2 января–празднование Нового года;
20 января–День всенародной скорби;
8 марта–Международный женский день;
20, 21, 22, 23, 24 марта–праздник Новруз;
21, 22 апреля – праздник Рамазан
9 мая– День победы над фашизмом;
28 мая–День Республики;
15 июня– День национального спасения азербайджанского народа;
26 июня–День Вооруженных сил Азербайджана;
28,29 июня– праздник Гурбан;
8 ноября – день Победы Азербайджана;
9 ноября–День Государственного флага Азербайджана;
31 декабря– День солидарности азербайджанцев мира.
В связи с тем, что в 2023 году выходные дни совпадают с нерабочими праздничными днями, 3, 4 января, 24 апреля, 29 мая, при пятидневной рабочей неделе, 3 января, 29 мая при шестидневной рабочей неделе будут выходными днями.
При пятидневной рабочей неделе в 2023 году рабочими будут 240 дней, нерабочими - 109 дней, праздничными, но рабочими - 19, и один День всенародной скорби.
В Азербайджане нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 8 часов в день, в соответствии с этим нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю. Как правило, устанавливается пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями.
Годовая норма рабочего времени при 40-часовой рабочей неделе на 2023 год - 1 913 часов.
При шестидневной рабочей неделе, когда недельная рабочая норма составляет 40 часов, продолжительность рабочего дня не может превышать 7 часов в день, а продолжительность рабочего дня непосредственно до выходного дня не может превышать 6 часов.
На рабочих местах с шестидневной рабочей неделей годовая норма рабочего времени в 1 913 часов должна применяться и в отношении тех, кто работает с 40-часовой рабочей неделей.
Нормы рабочего времени и производственный календарь на 2022 год размещены на официальном сайте министерства труда и социальной защиты населения Азербайджана.