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В Азербайджане усыновлено 202 ребенка

В Азербайджане усыновлено 202 ребенка С 2019 года в Азербайджане усыновлено 202 ребенка.
Социальная защита
8 апреля 2022 г. 12:34
В Азербайджане усыновлено 202 ребенка

С 2019 года в Азербайджане усыновлено 202 ребенка.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель председателя Агентства социального обслуживания при минтруда Фаиг Агаев.
По его словам, 104 из них - мальчики и 98 - девочки: "По состоянию на 1 апреля этого года усыновлено 54 ребенка".

Агаев сообщил, что в учреждениях социального обслуживания зарегистрировано 1 575 детей, оставшихся без попечения родителей. По его словам, 625 из них - девочки и 490 - мальчики: "Эти дети внесены в электронную базу данных, в которой можно будет получить информацию о них".

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda 202 uşaq övladlığa verilib

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