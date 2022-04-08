В Азербайджане усыновлено 202 ребенка

С 2019 года в Азербайджане усыновлено 202 ребенка.

С 2019 года в Азербайджане усыновлено 202 ребенка.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель председателя Агентства социального обслуживания при минтруда Фаиг Агаев.

По его словам, 104 из них - мальчики и 98 - девочки: "По состоянию на 1 апреля этого года усыновлено 54 ребенка".

Агаев сообщил, что в учреждениях социального обслуживания зарегистрировано 1 575 детей, оставшихся без попечения родителей. По его словам, 625 из них - девочки и 490 - мальчики: "Эти дети внесены в электронную базу данных, в которой можно будет получить информацию о них".