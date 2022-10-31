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В Азербайджане усиливается социальная защита уязвимых групп населения

В Азербайджане усиливается социальная защита уязвимых групп населения В Азербайджане усиливается социальная защита уязвимых групп населения.
Социальная защита
31 октября 2022 г. 16:26
В Азербайджане усиливается социальная защита уязвимых групп населения

В Азербайджане усиливается социальная защита уязвимых групп населения.

Как сообщает Report, в связи с этим вносятся поправки в законы "О трудовых пенсиях", "О социальных пособиях" и "О социальных услугах".

Предлагаемые изменения важны с точки зрения расширения доступа к социальным услугам. Представленные проекты направлены на усиление социальной защиты уязвимых групп населения. В связи с этим, более широкое использование электронных услуг в этих направлениях не только повысит доступность социальных услуг, но и позволит в более короткие сроки укрепить их социальную безопасность и продолжить реформы в этом направлении.

После обсуждений на сегодняшнем заседании Комитета по труду и социальной политике Милли Меджлиса проекты поправок были рекомендованы к рассмотрению на пленарном заседании парламента в первом чтении.

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