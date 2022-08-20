О нас

В Азербайджане упрощен порядок выдачи пособий новорожденным

В Азербайджане упрощен порядок выдачи пособий новорожденным Внесены изменения в ”Положение о начислении и выплате выплат по обязательному государственному социальному страхованию и пособия работникам, временно утратившим трудоспособность, выплачиваемого за счет средств страхователя".
Социальная защита
20 августа 2022 г. 11:54
В Азербайджане упрощен порядок выдачи пособий новорожденным

Внесены изменения в ”Положение о начислении и выплате выплат по обязательному государственному социальному страхованию и пособия работникам, временно утратившим трудоспособность, выплачиваемого за счет средств страхователя".

Как сообщает Report, в связи с этим премьер-министр Али Асадов подписал постановление.

Согласно решению, пособие на детей, родившихся после 31 декабря 2020 года, будет назначаться и выдаваться в автоматизированном порядке. А для детей, родившихся до 1 января 2021 года, единовременное пособие по рождению ребенка будет выдаваться страхователем при подаче заявления.

Было отмечено, что постановлением устранена неопределенность относительно сроков выплаты пособия по временной утрате трудоспособности.

При этом уточняется, что данный срок в соответствии с примечанием статьи 74 Трудового кодекса должен охватывать период не более 1 года.

При расчете размера пособия в качестве дохода учитываются не только часть доходов страхуемого лица, а все доходы, привлекаемые к обязательному государственному социальному страхованию.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Procedure for issuing benefits to newborns simplified in Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda doğulan uşaqlar üçün müavinət verilməsi qaydası asanlaşdırılıb

Самое читаемое

СМИ: Борис Джонсон может вернуться в журналистику после отставки
СМИ: Борис Джонсон может вернуться в журналистику после отставки
13 августа 2022 г. 18:48
Криштиану Роналду рассказал, что запрещает своему сыну иметь мобильный телефон
Криштиану Роналду рассказал, что запрещает своему сыну иметь мобильный телефон
14 августа 2022 г. 12:11
В Нигерии сообщили о гибели 50 человек в результате наводнения
В Нигерии сообщили о гибели 50 человек в результате наводнения
14 августа 2022 г. 23:33
В Азербайджане число выданных по гослинии ипотечных кредитов приблизилось к 40 тыс.
В Азербайджане число выданных по гослинии ипотечных кредитов приблизилось к 40 тыс.
15 августа 2022 г. 11:31
В сентябре-ноябре в Баку пройдут восемь международных выставок
В сентябре-ноябре в Баку пройдут восемь международных выставок
17 августа 2022 г. 12:30
Азербайджан втрое увеличил доходы от экспорта нефти во Вьетнам
Азербайджан втрое увеличил доходы от экспорта нефти во Вьетнам
17 августа 2022 г. 16:08
Мировые цены на нефть перешли к росту более чем на 1%
Мировые цены на нефть перешли к росту более чем на 1%
18 августа 2022 г. 15:54
В Исмаиллы произошло ДТП с участием гражданки России, есть пострадавший
В Исмаиллы произошло ДТП с участием гражданки России, есть пострадавший
18 августа 2022 г. 13:02
Из украинских портов было отгружено более 622 тонн зерна
Из украинских портов было отгружено более 622 тонн зерна
18 августа 2022 г. 16:22
При пожаре на нефтехранилище в кубинском Матансасе погибли 16 человек
При пожаре на нефтехранилище в кубинском Матансасе погибли 16 человек
19 августа 2022 г. 01:42

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi