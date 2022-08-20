В Азербайджане упрощен порядок выдачи пособий новорожденным

Внесены изменения в ”Положение о начислении и выплате выплат по обязательному государственному социальному страхованию и пособия работникам, временно утратившим трудоспособность, выплачиваемого за счет средств страхователя".

Внесены изменения в ”Положение о начислении и выплате выплат по обязательному государственному социальному страхованию и пособия работникам, временно утратившим трудоспособность, выплачиваемого за счет средств страхователя".

Как сообщает Report, в связи с этим премьер-министр Али Асадов подписал постановление.

Согласно решению, пособие на детей, родившихся после 31 декабря 2020 года, будет назначаться и выдаваться в автоматизированном порядке. А для детей, родившихся до 1 января 2021 года, единовременное пособие по рождению ребенка будет выдаваться страхователем при подаче заявления.

Было отмечено, что постановлением устранена неопределенность относительно сроков выплаты пособия по временной утрате трудоспособности.

При этом уточняется, что данный срок в соответствии с примечанием статьи 74 Трудового кодекса должен охватывать период не более 1 года.

При расчете размера пособия в качестве дохода учитываются не только часть доходов страхуемого лица, а все доходы, привлекаемые к обязательному государственному социальному страхованию.