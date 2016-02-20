Баку. 20 февраля. REPORT.AZ/ В Азербайджане стартовала первая Конференция национальной модели ООН (Milli MUN).

Как передает Report, выступивший на мероприятии министр молодежи и спорта Азад Рагимов отметил, что основной целью проекта является институционализация движения Модели ООН в Азербайджане, учреждение клубов MUN в университетах, создание сети MUN (Model UN Network).

Министр отметил, что конференция имеет значение с точки зрения развития молодежи: "Молодежь является движущей силой будущего развития Азербайджана, поэтому необходимо обеспечить их активное участие в принятии решений. Приоритетом страны является воспитание образованной и патриотичной молодежи".

Министр также подчеркнул, что этот опыт важен для молодежи: "Мы рады, что эта новая традиция заложена в Азербайджане".

Резидент программы развития ООН в Азербайджане Эрджан Мурат в своем выступлении сообщил, что азербайджанская молодежь придает важное значение политике: "Мы создаем платформу для развития азербайджанской молодежи и выдвижения ими новых идей".

На мероприятии также выступили министр культуры и туризма Абульфас Гараев, министр образования Микаил Джаббаров.

Отметим, что конференция продлится до 23 февраля и организована в рамках подписанного между Азербайджаном и Программой развития ООН документа по проекту "О создании новой платформы по поддержке активного участия молодежи в глобальных политических обсуждениях".