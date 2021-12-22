О нас
Report Georgia
Аудио новости

В Азербайджане стало меньше многодетных семей

В Азербайджане стало меньше многодетных семей 10:55 "В Азербайджане в последние годы наблюдается снижение уровня рождаемости по стране".
Социальная защита
22 декабря 2021 г. 11:13
В Азербайджане стало меньше многодетных семей
0 : 00
0 : 00

В Азербайджане в последние годы наблюдается снижение уровня рождаемости.

Как сообщает Report, об этом свидетельствуют результаты опроса общественного мнения и социологического исследования "Семейные отношения в Азербайджане: социально-психологический анализ", проведенного совместно Государственным комитетом по проблемам семьи, женщин и детей и Центром социальных исследований.

По их мнению, снижение количества многодетных семей и увеличение количества семей только с одним ребенком является тревожной тенденцией. Снижение уровня рождаемости в некоторой степени свидетельствует о нарушении репродуктивных и воспитательных функций семьи.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Azerbaijan posts decline in number of multi-child families
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda çoxuşaqlı ailələrin sayı azalıb, təkuşaqlıların sayı artıb

Самое читаемое

Решение Центрального банка Турции по азербайджанскому манату
Решение Центрального банка Турции по азербайджанскому манату
21 декабря 2021 г. 04:43
Полиция Лачына задержала браконьеров
Полиция Лачына задержала браконьеров
15 декабря 2021 г. 12:12
Российская авиакомпания получила допуск к выполнению рейсов в Физули
Российская авиакомпания получила допуск к выполнению рейсов в Физули
20 декабря 2021 г. 12:24
Стал известен победитель Детского Евровидения - 2021
Стал известен победитель "Детского Евровидения - 2021"
19 декабря 2021 г. 21:36
Аппарат омбудсмена Азербайджана распространил заявление
Аппарат омбудсмена Азербайджана распространил заявление
15 декабря 2021 г. 19:32
Участники международного форума: Восстановление Азербайджаном территориальной целостности - пример для Украины
ФотоУчастники международного форума: Восстановление Азербайджаном территориальной целостности - пример для Украины
15 декабря 2021 г. 11:38
Больной COVID-19 попытался проникнуть в Кяльбаджар
Больной COVID-19 попытался проникнуть в Кяльбаджар
15 декабря 2021 г. 11:42
Стоимость золота вновь снизилась
Стоимость золота вновь снизилась
20 декабря 2021 г. 19:45
Президент Ильхам Алиев принял участие в саммите Восточного партнерства в Брюсселе
ФотоПрезидент Ильхам Алиев принял участие в саммите "Восточного партнерства" в Брюсселе
16 декабря 2021 г. 01:22
В Баку ожидается дождь, а в горных районах - снег
В Баку ожидается дождь, а в горных районах - снег
19 декабря 2021 г. 12:15

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi