В Азербайджане стало меньше многодетных семей

10:55 "В Азербайджане в последние годы наблюдается снижение уровня рождаемости по стране".

В Азербайджане в последние годы наблюдается снижение уровня рождаемости.

Как сообщает Report, об этом свидетельствуют результаты опроса общественного мнения и социологического исследования "Семейные отношения в Азербайджане: социально-психологический анализ", проведенного совместно Государственным комитетом по проблемам семьи, женщин и детей и Центром социальных исследований.

По их мнению, снижение количества многодетных семей и увеличение количества семей только с одним ребенком является тревожной тенденцией. Снижение уровня рождаемости в некоторой степени свидетельствует о нарушении репродуктивных и воспитательных функций семьи.