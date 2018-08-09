В Азербайджане создаются центры "DOST"

Баку. 9 августа. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о дополнительных мерах в области социальной защиты населения.

Как сообщает Report, согласно распоряжению, в целях реализации мер, связанных с организацией деятельности Агентства устойчивого и оперативного социального обеспечения в подчинении министерства труда и социальной защиты населения Азербайджанской Республики, созданием центров "DOST" и усовершенствованием услуг, оказываемых гражданам в области занятости населения, труда, социальной защиты и обеспечения, из предусмотренного в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2018 год резервного фонда президента Азербайджанской Республики министерству труда и социальной защиты населения Азербайджанской Республики выделено 2 млн манатов.

Министерству финансов Азербайджанской Республики поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в настоящем распоряжении.

Кабинету министров Азербайджанской Республики поручено решить вопросы, вытекающие из настоящего распоряжения.