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    В Азербайджане создадут лаборатории по охране труда

    В министерстве обсудили вопросы дальнейшего сотрудничества с Турецким агентством по сотрудничеству и координации

    Баку. 4 декабря. REPORT.AZ/ В министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана (МТСЗН) прошла встреча с представителями главного офиса Турецкого агентства по сотрудничеству и координации (TİKA).

    Как сообщает Report, об этом говорится в информации, распространенной отделом по связям с общественностью министерства.

    На встрече замминистра труда и социальной защиты Метин Керимли заявил, что МТСЗН придает важное значение сотрудничеству с соответствующими структурами Турции в области труда и соцзащиты.

    Замминистра также отметил о целесообразности сотрудничества с TİKA в соответствующих областях.

    На встрече коснулись предложений по усовершенствованию системы соцобеспечения, затронули вопросы создания лабораторий по охране труда, обсудили предложения по реализации в будущем совместных проектов по организации профессиональной подготовки безработных, профессиональной реабилитации инвалидов и др. вопросов.

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