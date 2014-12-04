В Азербайджане создадут лаборатории по охране труда

Баку. 4 декабря. REPORT.AZ/ В министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана (МТСЗН) прошла встреча с представителями главного офиса Турецкого агентства по сотрудничеству и координации (TİKA).

Как сообщает Report, об этом говорится в информации, распространенной отделом по связям с общественностью министерства.

На встрече замминистра труда и социальной защиты Метин Керимли заявил, что МТСЗН придает важное значение сотрудничеству с соответствующими структурами Турции в области труда и соцзащиты.

Замминистра также отметил о целесообразности сотрудничества с TİKA в соответствующих областях.

На встрече коснулись предложений по усовершенствованию системы соцобеспечения, затронули вопросы создания лабораторий по охране труда, обсудили предложения по реализации в будущем совместных проектов по организации профессиональной подготовки безработных, профессиональной реабилитации инвалидов и др. вопросов.