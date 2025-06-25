В Азербайджане создадут единую информсистему, отражающую данные о получивших профобразование осужденных

В Азербайджане будет создана единая информационная система, отражающая данные об осужденных, получивших профессиональное образование (полученное ими профессиональное образование, образовательные документы).

В Азербайджане будет создана единая информационная система, отражающая данные об осужденных, получивших профессиональное образование (полученное ими профессиональное образование, образовательные документы).

Как сообщает Report, это нашло отражение в Плане действий по повышению качества профессионального образования в исправительных учреждениях.

В документе отмечается, что для создания единой информационной системы должна быть сформирована нормативно-правовая база. Реализация процесса предусмотрена на последующие два года.

Наряду с Кабинетом министров, определенным в качестве основного исполнительного органа, в совместной работе будут участвовать Министерство юстиции, Министерство науки и образования, Министерство труда и социальной защиты населения.