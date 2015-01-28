В Азербайджане создадут детские спортивные федерации

Баку. 28 января. REPORT.AZ/ В Азербайджане будут созданы детские спортивные федерации.

Как сообщает Report, на прошедшем сегодня заседании парламентского комитета по социальной политике председатель комитета Хады Раджабли отметил, что вопрос создания отдельных спортивных федераций является составной частью поддержки, оказываемой государством развитию спорта.

В связи с этим в закон "О физической культуре и спорте" планируется внесение нового пункта.

Х.Раджабли добавил, что новый проект вынесут на обсуждение парламента в апреле этого года. Принятие проекта ожидается до I Европейских игр.