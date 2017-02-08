В Азербайджане создадут банк данных случаев бытового насилия

Баку. 8 февраля. REPORT.AZ/ В Азербайджане регистрируемые в течение года случаи бытового насилия превышают торговлю людьми в 8-9 раз.

Как сообщает Report, об этом заявила заместитель председателя Государственного комитета по проблемам семьи, женщин и детей Садагат Гахраманова на заседании Национального координационного совета по устойчивому развитию.

По ее словам, существует необходимость в подготовке и принятии Национальной программы действий по предотвращению бытового насилия: "Имеются также пробелы в организации приютов для женщин, пострадавших от бытового насилия. Семь НПО создали приюты для женщин, но этого недостаточно. Все упирается в материальные проблемы. Необходимо принять Национальную программу действий в связи с бытовым насилием. Если в течение года 15-17-летние девушки рожают около 3 тыс. детей, этот вопрос должен вызвать наше беспокойство. В Госкомитете по проблемам семьи, женщин и детей будет создан банк данных случаев бытового насилия. Речь идет о физическом бытовом насилии".

С. Гахраманова подчеркнула, что Национальная программа действий по борьбе с торговлей людьми была принята дважды, однако следует продолжить работы в этом направлении: "Хотя законодательством предусмотрена ответственность за половую дискриминацию, связанного с этим механизма нет. Ранний брак девочек приводит к уклонению от получения образования и проблемам с их репродуктивным здоровьем. Правоохранительные органы и другие соответствующие структуры должны выполнять свою работу в этой сфере".