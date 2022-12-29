О нас

В Азербайджане сотрудники смогут получать бюллетени по болезни в электронном формате

В Азербайджане сотрудники смогут получать бюллетени по болезни в электронном формате Со следующего года получение бюллетеня по болезни будет возможным посредством электронной системы.
Социальная защита
29 декабря 2022 г. 12:00
В Азербайджане сотрудники смогут получать бюллетени по болезни в электронном формате

Со следующего года получение бюллетеня по болезни будет возможным посредством электронной системы.

Как сообщает Report, об этом сказал директор Центра цифровых инноваций DOST при Министерстве труда и социальной защиты населения Кянан Акперов на пресс-конференции по итогам года.

По его словам, для этого уже ведется необходимая работа с Минздравом: "Предполагаются внесения изменений в законодательство. После перевода системы в полностью электронный формат бюллетени по болезни или о беременности будут выдаваться в электронном виде".

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Gələn ildən xəstəlik üçün alınan bülletenlər elektronlaşdırılacaq

Экслюзивные новости

Назначен и.о. директора Управления государственного заповедника города Шуша
Назначен и.о. директора Управления государственного заповедника города Шуша
28 декабря 2022 г. 13:47
Репортаж из украинского города Бахмут
ФотоРепортаж из украинского города Бахмут
28 декабря 2022 г. 13:21
Министр: Азербайджанский газ покроет около трети потребностей Сербии
Министр: Азербайджанский газ покроет около трети потребностей Сербии
28 декабря 2022 г. 11:00
ВОЗ не рекомендует менять меры здравоохранения для борьбы с новым штаммом Omicron
ВОЗ не рекомендует менять меры здравоохранения для борьбы с новым штаммом Omicron
26 декабря 2022 г. 10:00
Министр: Проведем совместные с Турцией учения в честь 100-летия со дня рождения Гейдара Алиева
Министр: Проведем совместные с Турцией учения в честь 100-летия со дня рождения Гейдара Алиева
23 декабря 2022 г. 14:04
Министр обороны о совместных военных учениях Азербайджана и Турции в этом году
Министр обороны о совместных военных учениях Азербайджана и Турции в этом году
23 декабря 2022 г. 12:24
Латвийский депутат: Растет стратегическая значимость Азербайджана для Европы
Латвийский депутат: Растет стратегическая значимость Азербайджана для Европы
23 декабря 2022 г. 11:57
Украинские поселки, разрушенные иранскими дронами
ФотоУкраинские поселки, разрушенные иранскими дронами
22 декабря 2022 г. 12:44
Эксперт: Визит Вучича в Азербайджан демонстрирует углубляющиеся отношения между двумя странами
Эксперт: Визит Вучича в Азербайджан демонстрирует углубляющиеся отношения между двумя странами
22 декабря 2022 г. 12:24
Нефтяной фонд Азербайджана о вложенных в Россию активах
Нефтяной фонд Азербайджана о вложенных в Россию активах
20 декабря 2022 г. 12:00

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi