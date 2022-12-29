В Азербайджане сотрудники смогут получать бюллетени по болезни в электронном формате

Со следующего года получение бюллетеня по болезни будет возможным посредством электронной системы.
Как сообщает Report, об этом сказал директор Центра цифровых инноваций DOST при Министерстве труда и социальной защиты населения Кянан Акперов на пресс-конференции по итогам года.
По его словам, для этого уже ведется необходимая работа с Минздравом: "Предполагаются внесения изменений в законодательство. После перевода системы в полностью электронный формат бюллетени по болезни или о беременности будут выдаваться в электронном виде".