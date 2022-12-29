В Азербайджане сотрудники смогут получать бюллетени по болезни в электронном формате

Со следующего года получение бюллетеня по болезни будет возможным посредством электронной системы.

Со следующего года получение бюллетеня по болезни будет возможным посредством электронной системы.

Как сообщает Report, об этом сказал директор Центра цифровых инноваций DOST при Министерстве труда и социальной защиты населения Кянан Акперов на пресс-конференции по итогам года.

По его словам, для этого уже ведется необходимая работа с Минздравом: "Предполагаются внесения изменений в законодательство. После перевода системы в полностью электронный формат бюллетени по болезни или о беременности будут выдаваться в электронном виде".