В Азербайджане сократился срок рассмотрения обращений в связи с подтверждением соответствия правилам реализации безопасной экспортной схемы

Баку. 19 февраля. REPORT.AZ/ Кабинет министров внес поправку в "Правила упаковки, погрузки, транспортировки и разгрузки товаров по безопасной экспортной схеме".

Как сообщает Report, для подтверждения соответствия правилам реализации безопасной экспортной схемы лицо, экспортирующее товар по безопасной экспортной схеме, должно обратиться в таможенный орган с заявлением в письменной или электронной форме.

Согласно поправке, заявление рассматривается таможенным органом в течение 2 рабочих дней со дня поступления.

Отметим, что раньше этот срок составлял 3 дня.