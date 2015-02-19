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    В Азербайджане сократился срок рассмотрения обращений в связи с подтверждением соответствия правилам реализации безопасной экспортной схемы

    Внесена поправка в Правила упаковки, погрузки, транспортировки и разгрузки товаров по безопасной экспортной схеме.

    Баку. 19 февраля. REPORT.AZ/ Кабинет министров внес поправку в "Правила упаковки, погрузки, транспортировки и разгрузки товаров по безопасной экспортной схеме".

    Как сообщает Report, для подтверждения соответствия правилам реализации безопасной экспортной схемы лицо, экспортирующее товар по безопасной экспортной схеме, должно обратиться в таможенный орган с заявлением в письменной или электронной форме.

    Согласно поправке, заявление рассматривается таможенным органом в течение 2 рабочих дней со дня поступления.

    Отметим, что раньше этот срок составлял 3 дня. 

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