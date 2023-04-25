В Азербайджане сократилось количество несчастных случаев на производстве

В Азербайджане сократилось количество несчастных случаев на производстве.

В Азербайджане сократилось количество несчастных случаев на производстве.

Как сообщает Report, об этом сказал завотделом контроля безопасности и охраны труда Государственной службы трудовой инспекции Вусал Мамедов.

По его словам, в прошлом году было зарегистрировано 237 несчастных случаев на производстве: "В результате 34 человека погибли, 247 человек получили травмы различной степени тяжести. По сравнению с 2021 годом количество несчастных случаев на производстве и получивших травмы сократилось на 20 процентов, а количество летальных исходов - на 33 процента".