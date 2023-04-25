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В Азербайджане сократилось количество несчастных случаев на производстве

В Азербайджане сократилось количество несчастных случаев на производстве В Азербайджане сократилось количество несчастных случаев на производстве.
Социальная защита
25 апреля 2023 г. 12:59
В Азербайджане сократилось количество несчастных случаев на производстве

В Азербайджане сократилось количество несчастных случаев на производстве.

Как сообщает Report, об этом сказал завотделом контроля безопасности и охраны труда Государственной службы трудовой инспекции Вусал Мамедов.

По его словам, в прошлом году было зарегистрировано 237 несчастных случаев на производстве: "В результате 34 человека погибли, 247 человек получили травмы различной степени тяжести. По сравнению с 2021 годом количество несчастных случаев на производстве и получивших травмы сократилось на 20 процентов, а количество летальных исходов - на 33 процента".

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Версия на азербайджанском языке İstehsalatda bədbəxt hadisələrin sayı azalıb

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