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В Азербайджане сократилось число получающих пенсию по инвалидности и возрасту

В Азербайджане сократилось число получающих пенсию по инвалидности и возрасту В Азербайджане число получающих пенсию по инвалидности и возрасту сократилось на 44,3 тыс. человек.
Социальная защита
1 ноября 2022 г. 13:41
В Азербайджане сократилось число получающих пенсию по инвалидности и возрасту

В Азербайджане число получающих пенсию по инвалидности и возрасту сократилось на 44,3 тыс. человек.

Как сообщает Report, это нашло отражение в заключении Счетной палаты на бюджет ГФСЗ на будущий год.

Отмечается, что число пенсионеров является фактором, влияющим на изменение суммы среднемесячной пенсии. По статистическому отчету на 1 января этого года, в стране насчитывалось 1200,5 тыс. пенсионеров, из которых 707,0 тыс. человек получали пенсию по возрасту, 347,3 тыс. – по инвалидности и 146,2 тыс. – за потерю кормильца.

Согласно статистическому отчету на 1 июля, число пенсионеров в целом сократилось на 41,3 тыс. человек, получающих пенсию по возрасту – на 6 тыс. человек, получающих пенсию по инвалидности – на 38,3 тыс. человек, а число получающих пенсию за потерю кормильца выросло на 3 тыс. человек.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda əlilliyə və yaşa görə pensiya alanların sayı azalıb

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